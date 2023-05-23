«Новосибирскэнергосбыт» напомнил об оплате услуг ЖКХ

Жителей Новосибирска предупреждают — передать показания счётчиков, оплатить электроэнергию и внести аванс нужно в период с 23 по 26 мая.

Уважаемые собственники квартир!

Поздравляем вас с началом дачного сезона и периода отпусков! Уверены: смена обстановки пойдёт вам на пользу, позволит отвлечься от рутины и получить положительные эмоции, чтобы с новыми силами вернуться к делам.

Обращаем ваше внимание на то, как важно уже сейчас подготовиться к своему возвращению домой. Необходимо передать показания счётчиков и оплатить электроэнергию, а также внести аванс на время своего отсутствия. После этого, если ваше отсутствуете продлится всё лето, можно дублировать последние показания, не боясь новых начислений.

К сожалению, если этого не сделать, эффект от отдыха будет испорчен, ведь у вас накопятся долги за услуги ЖКХ: энергоснабжающая организация будет ежемесячно начислять платежи по средним показаниям. А даже небольшая задолженность может привести к отключению квартиры от снабжения электроэнергией.

АО «Новосибирскэнергосбыт» напоминает, что данные принимаются с 23 по 26 числа каждого месяца.

Максимально быстро, просто и без комиссии оплатить услуги ЖКХ вам позволит мобильное приложение «Платосфера». Кроме того, личный кабинет даёт возможность полностью контролировать все начисления.

Чтобы скачать МП «Платосфера», перейдите по ссылке: https://clck.ru/34SEga

Платите вовремя. Платите легко. Желаем приятного отпуска и ярких впечатлений!