Новосибирские фармацевты отметили профессиональный праздник в филармонии

19 мая в камерном зале Новосибирской государственной филармонии прошёл торжественный концерт в честь Дня фармацевта. Праздник посетили сотрудники муниципальной Новосибирской аптечной сети, ветераны фармацевтической отрасли, сотрудники фармацевтических компаний города, специалисты сферы здравоохранения.

Заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп, поздравляя фармацевтов отметил, что в сложные времена муниципальная аптечная сеть всегда одна из первых подставляла плечо.

«Не даром слово "фармацевт" в переводе с греческого означает «дарующий исцеление и оберегающий от болезней». Это точное описание вашей профессии. Мы пережили сложное время пандемии, когда «Новосибирская аптечная сеть» самой первой подставила плечо жителям города, а сегодня муниципальные аптеки помогают военнослужащим в зоне спецоперации и продолжают помогать новосибирцам, в том числе и горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»», — сказал Валерий Шварцкопп.

В видеообращении работников фармацевтической службы поздравила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. По её словам, это праздник фармацевтов, лаборантов, фасовщиков, директоров – всех тех, для кого защита здоровья человека стала целью всей жизни, практически миссией.

«Ваша профессия в нашей стране всегда была востребована и необходима. Вы всегда действуете единым фронтом вместе с медицинскими работниками, спасая жизни людей и возвращая им здоровье. Невозможно не отметить вашу заботу о людях, потому что вы не просто отпускаете лекарственные препараты жителям нашего города, вы внимательно проверяете все рецепты врачей, объясняете, как применять их, как совмещать с другими назначениями, таким образом повышая фармацевтическую грамотность наших людей. Вы и сами создаёте в производственных аптеках лекарства, и именно благодаря вам Новосибирск обеспечен самым необходимым для здоровья», — сказала Ольга Незамаева.

К поздравлению специалистов фармацевтической отрасли города присоединились заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Владимир Карпов, депутаты Законодательного собрания Игорь Гришунин, Александр Козлов и Андрей Пак, заместитель министра торговли, промышленности и предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов, а также заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Елена Сологуб.

Не обошли стороной и ветеранов отрасли, внесших значительный вклад в развитие городских аптек и лекарственную безопасность города.

«Муниципальная аптечная сеть является для нас настоящим другом, опорой и поддержкой. Нам оказывают помощь, в том числе и финансово-организационную в рамках подготовки мероприятий и праздников для ветеранов фармацевтической отрасли», – отметила Павлина Грудцына, председатель Общественной организации ветеранов-пенсионеров фармацевтической службы Новосибирской области.

О работе сотрудников муниципальных аптек рассказал директор Новосибирской аптечной сети Дмитрий Гришунин: «С 2020 года наша страна сталкивается с новыми вызовами – это и пандемия коронавируса, и специальная военная операция, и санкционная политика в отношении нашей страны. Все эти испытания подталкивают нас, сотрудников муниципальных аптек, двигаться вперед, помогать жителям нашего города, обеспечивать лекарственную безопасность Новосибирска и, конечно, помогать нашим героям в зоне проведения СВО».

Дмитрий Гришунин также отметил необходимость восстановления производственных аптек, которые вносят значительный вклад в обеспечение всеми необходимыми лекарственными средствами жителей Новосибирска.

Управленческим командам филиалов и сотрудникам муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» вручили благодарственные письма и почетные грамоты Законодательного собрания Новосибирской области, Совета депутатов города Новосибирска и департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Праздничное мероприятие завершилось концертом вокального ансамбля Павла Шаромова. Артистам подпевал весь зрительный зал.