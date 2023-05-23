Новосибирские коммерсанты попади под суд за махинации с землей

В Новосибирске предприниматели предлагали помощь в оформлении земельных участков. Но получив денежные средства, переставали выходить на связь. С ними разбирается суд.

В Новосибирске предприниматель Валерий Трюхан и две сотрудницы фирмы «Дина» Вера Потапова и Людмила Челубеева оказались на скамье подсудимых за то, что они сообщали заведомо ложную информацию своим клиентам, желающим приобрести в собственность земельный участок, пишет Прецедент.

Как рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Марина Дашковская, обвиняемые уверяли клиентов, что те получат земельные участки, хотя это противоречило содержанию и условиям договора. Всего от действий мошенников пострадали 28 человек, а суммарный ущерб по делу оценивается в 13,5 миллионов.

На последнем судебном заседании выяснилось, что представители фирмы «Дина» сами обращались за консультациями к профессиональному риелтору, чтобы узнать порядок предоставления муниципальной земли физическим лицам.

На данный момент никто из подсудимых в содеянном не раскаялся.

Напомним, в Новосибирске директор строительной компании обманул дольщиков на 200 миллионов рублей.