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проиcшествия

На Бердском шоссе под Новосибирском водитель «Хонды Фит» насмерть сбил лося

Фото: pixabay.com

На Бердском шоссе под Новосибирском лось погиб в ДТП.

На Бердском шоссе под Новосибирском 22 мая жертвой очередного лихача снова стало дикое животное. Под колеса автомобиля «Хонда Фит» попал лось. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

По его словам, инспектор сразу же выехал на место происшествия, чтобы помочь животному и доставить его к ветеринарам. Но, к сожалению, от полученных травм лось скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев происшествия из паблика «У нас на Шлюзе» в ВК, от удара у «Хонды» разбилось лобовое стекло и смяло крышу, но водитель не пострадал. Правда, теперь ему придется заплатить штраф за причинение вреда охотничьим ресурсам региона.

Напомним, ранее сообщалось, что Водитель Mazda Premacy насмерть сбил лося в Академгородке Новосибирска. В прошлом году на дорогах региона погибло более более 30 лосей и косуль.

#Новосибирская область #ДТП #лось
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