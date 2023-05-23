Семь городов Новосибирской области претендуют стать лучшими в России по созданию проектов комфортной городской среды

23 мая межведомственная комиссия в Правительстве Новосибирской области одобрила несколько заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди них — «Парк Победы» в Бердске, «Белый пляж» на Берди в Искитиме, «Каинская роща» и «Грибы» с подсветкой в Куйбышеве.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка провёл заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». «Наши города неоднократно побеждали во Всероссийском конкурсе в сфере благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». При этом наиболее выигрышными и проработанными традиционно являются те проекты, которые обсуждались с жителями территорий. Очень важно сегодня, чтобы во всех муниципальных образованиях была предусмотрена такая возможность — неслучайно в регионе сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства», — подчеркнул замгубернатора.

Мэр Бердска Роман Бурдин представил один из самых масштабных проектов на заседании. В городе благоустроят Парк Победы: планируется озеленение, обустройство новых маршрутов пешеходных дорожек, лыже-роллерной трассы. «Большое внимание будет уделено благоустройству мемориального комплекса Бердска с объектом культурного наследия — памятным знаком в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны. Проект предполагает организацию аллеи героев Бердска и аллеи родам войск. Его реализация станет достойным событием к предстоящему 80-летию Великой Победы», — отметил Роман Бурдин.

Города Новосибирской области презентовали проекты, которые направили на участие в конкурсе. Например, в Болотном предлагается благоустроить парковую зону на набережной, в Искитиме — создать рекреационную зону «Белый пляж» на р. Бердь, в Карасуке — провести благоустройство на ул. Щорса с парковой зоной, в Татарске и Тогучине — создать современные парковые пространства, в Куйбышеве — благоустроить пространство «Каинская роща». Среди ярких решений в разных районах в заявках на благоустройство отмечены такие объекты, как пергола, пекарня, пирс, пункт проката лодок и объект лэнд-арта «Грибы» с подсветкой.

Проекты будут доработаны с учетом предложений экспертов и до конца месяца направлены на конкурс.

Города Новосибирской области неоднократно побеждали во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, проекты, признанные лучшими, реализованы в Тогучине, Купино, Карасуке и Куйбышеве.

Напоминаем, что национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также с Указом Президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф