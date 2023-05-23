«Сибирь» подписала новый годовой контракт с Ильёй Морозовым

Защитник останется в новосибирском клубе ещё на год.

24-летний защитник Илья Морозов продлил контракт с хоккейным клубом "Сибирь" на один год. Этот хоккеист вырос в рядах клуба и сделал значительный вклад в его игру.

Морозов дебютировал в составе "Сибири" в 2017 году, и с тех пор он провел 304 матча в КХЛ, включая 290 матчей в регулярных чемпионатах и 14 матчей в плей-офф.

В прошлом регулярном сезоне Илья сыграл 67 матчей и стал самым результативным защитником команды, набрав +11 очков. Он также совершил наибольшее количество силовых приемов среди защитников (64), заблокировал 131 бросок соперников и стал третьим по количеству голов среди защитников с результатом 14 (5+9).

Во время плей-офф Илья продолжал проявлять активность, совершив 8 силовых приемов, что стало наивысшим показателем в команде, и заблокировав 11 бросков соперников, занимая второе место в этой статистике.

Также стоит отметить, что Морозов вместе с Егором Алановым провели наибольшее количество матчей в сезоне — 72 игры.

Напомним, ранее эксперт объяснил зарплату 60 млн у канадских хоккеистов в ХК «Сибирь».