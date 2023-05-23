Синоптики предупредили о магнитной буре в Новосибирской области 24 мая

Магнитная буря 24 мая ожидается в Новосибирской области.

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили жителей региона о предстоящей магнитной буре уровня G1, которая ожидается в среду, 24 мая. Эта буря классифицируется как слабая, но может вызывать недомогание у метеочувствительных людей.

Во время магнитных бурь люди могут испытывать упадок сил, общее недомогание и головные боли. Хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, также могут обостриться в этот период.

Для улучшения самочувствия во время магнитных бурь рекомендуется следовать здоровому образу жизни, поддерживать правильный режим дня, обеспечивать себе покой и заниматься умеренными физическими упражнениями. Эти меры могут помочь справиться с негативными проявлениями бури.

Геомагнитные магнитные бури возникают в результате сильных вспышек на Солнце. Когда Солнце выбрасывает огромное количество частиц, они воздействуют на магнитное поле Земли через солнечный ветер, вызывая его колебания. Обычно пик магнитных колебаний наблюдается на третий день после вспышек на Солнце.