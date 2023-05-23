Солдаты из Новосибирска сняли трендовый ролик в зоне СВО

Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Новосибирской области сняли видео под популярную музыку.

Военные из Новосибирской области присоединились к интернет-тренду и сняли видео под зарубежную музыку. Кадры из зоны СВО опубликованы в паблике "Народного фронта».

"Сейчас популярен вот такой тренд – снимать под эту музыку короткий ролик. Наши ребята на передовой решили последовать ему и сняли вот такой видеопривет для вас", — говорится в сообщении.

На 10-секундном видео вооруженные военные в камуфляжной форме и масках эффектно выстраиваются на фоне автомобиля. Затем они складывают руки на груди и синхронно поднимают взгляд вверх.

Как ранее писал Сиб.фм, это уже не первое видео, снятое бойцами в зоне СВО. Накануне 9 мая военные исполнили легендарную песню «День Победы».

Напомним, в апреле участники элитного батальона «Вега» записали видеообращение к землякам с передовой.