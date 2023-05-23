«Спокойная плюша»: Йода стала победительницей одиннадцатой недели «Главного котика 2023»

На одиннадцатой неделе фотоконкурса «Главный котик Новосибирска 2023» около двух тысяч котиков обогнала малышка Йода. Что известно о предпоследней победительнице недели?

Йода появилась у хозяев примерно два с половиной года назад. Они планировали завести собачку и долго выбирали питомца в маркетплейсах. Однако сама судьба свела их с дымчатой кошечкой: «Мы увидели, что в соседней доме продают котят. Так у нас появилась Йода».

Оригинальное имя пушистая красавица получила неспроста. Сначала её хотели назвать Бусей или Машкой, но гости семьи подметили, что она больше похожа на Мастера Йоду из «Звёздных войн». Теперь гранд-мастер ордена джедаев обучает своих хозяев-юнлингов бороться с мухами и комарами световым мечом.

«Йода — очень компанейская кошка. Она всегда рядом: готовишь — она спит на подоконнике, вяжешь — спит на изделии, в ванной. Во время уборки в шкафу она рядом... Даже обидно, что ни копать, ни мыть при этом не может, но ловит мух и жуков», — рассказывает её хозяйка.

Йода любит спать, а еще больше — ряженку и рыбку. Но самое главное — это её спокойный и ненавязчивый характер. Когда хозяева приходят с работы, она может немного повозмущаться в стиле «мяу-мяу-мяу», имея в виду «где вас носит, скучно же одной». Йода — это спокойная «плюша», которую любят все.

«Самое приятное — это начало дня с Йошкой. Когда вчерашний день окончен, а новый ещё не начался, кошка ложится и мурчит на подушки рядом. На душе становится спокойно и тепло. Наша кошка тёплая, уютная и пахнет солнцем», — заключает хозяйка Йоды.

Совсем недавно Йода родила малыша и пушистик уже ждёт новых хозяев.

В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» участвует уже более полутора тысяч питомцев. Голосование среди финалистов начнётся 24 мая и продлится одну неделю. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.