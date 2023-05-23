Толмачёво включили в список аэропортов с самым большим количеством задержек

Аналитика выявила более четырёх тысяч случаев задержки рейсов из новосибирского аэропорта.

Толмачево входит в список аэропортов с наибольшим количеством задержек рейсов, сказано в статистике "АльфаСтрахования". В течение первого квартала текущего года уже было зафиксировано более 4 тысяч рейсов, которые авиаперевозчики задерживали хотя бы на один час.

Аэропорты, занимающие первые места по задержке рейсов на более чем один час, включают Шереметьево, Пулково и Сочи. В топ-5 аэропортов с самыми продолжительными задержками рейсов попали Толмачево, Сочи, Домодедово, Шереметьево и Пулково.

Антирекорд по длительности задержек рейсов (более 20 часов) в первом квартале принадлежит аэропортам Норильск Алыкель (27% задержек), Сочи (18%) и Домодедово (16%). Сотрудники компании отмечают, что количество задержек рейсов в значительной мере зависит от пассажиропотока, поэтому в список попадают наиболее загруженные аэропорты страны, прежде всего аэропорты Московского авиаузла.

Напомним, 12 мая в Новосибирске 19 самолетов не смогли приземлиться в "Толмачево" из-за тумана.