Ученые доказали, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами

«Околосмертные» переживания, зафиксированные в момент остановки сердечной и дыхательной деятельности организма, дали толчок к новым исследованиям скрытого сознания человеческого мозга.

Загадка смерти не даёт покоя ученым всего мира. несмотря на резкий скачок развития современной медицины, вопросов в этом разделе науки больше, чем ответов. Абсолютно точно ученые могут сказать, что перед смертью человеческий мозг проматывает свои самые яркие воспоминания и моменты жизни (назвали «опытом перемотки жизни»).

Недавнее исследование ученых из клиники Мичиганского университета стало первым, которое изучило нейронную активность мозга у умирающих пациентов до и после прекращения искусственной вентиляции легких. В ходе его проведения учёные выяснили, что порядок событий в такой «перемотке жизни» не всегда имеет хронологический порядок. В большинстве случаев участники исследований рассказывали о том, что события из их жизни проносились перед глазами в случайном порядке или «наслаивались друг на друга».

В момент близости смерти в человеческом мозге происходит глобальный всплеск гамма-активности нейронов, пояснили мичиганские исследователи. Подобное явление наблюдается и у здоровых людей во время бодрствования, сновидений и у пациентов с эпилепсией при зрительных галлюцинациях или в момент большой опасности (угрозы жизни).

Ученые уверяют, что подобные выводы создают основу для дальнейшего изучения скрытого сознания во время остановки сердца, а также необходимость переоценки роли мозга во время этого процесса.

Не стоит забывать, что изучение предсмертного состояния – тяжелая задача, так как его редко удается зафиксировать. Данные собираются лишь по опросам, в основном фиксируя представления самих пациентов о том, что с ними произошло. При этом уже была доказана связь между описываемым опытом и культурой того, кто его испытывал (образы или, по крайней мере, их восприятие не универсально).

Другим непреложным и уже доказанным фактом является резкая перемена жизни тех, кому удалось вернуться «с того света». Все они уверяют, что после «перемотки жизни» им удалось переосмыслить её течение и воспользоваться вторым шансом во благо.