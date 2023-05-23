Улицы Народную и Ипподромскую отремонтируют в 2023 году

В этом году будет полностью капитально отремонтирована ул. Народная, завершен ремонт ул. Ипподромской, а также примыкающий к ней участок ул. Танковой. Ход ремонтный работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

Глава города отметил, что в этом году Ипподромскую приведут в нормативное состояние на всём протяжении, включая выход на четвёртый мост.

«Важно закончить эти работы в текущем году одновременно с завершениемстроительства четвёртого моста. Сейчас идёт ремонт в точках примыкания улиц Ипподромской, Народной и Танковой. Танковая, как продолжение Ипподромской, ремонтируется по нашей региональной программе. Ул. Народная является альтернативой ул. Богдана Хмельницкого, здесь очень интенсивное движение, в этом году она будет полностью отремонтирована», — сказал мэр.

Ремонт трёхкилометрового участка дороги на улице Народной (от ул. Танковой до ул. Новая Заря) выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядной организацией ООО «Дорсиб плюс».

На сегодняшний день выполнено фрезирование и устройство выравнивающего слоя — 90 %. После прохождения лабораторных исследований строители приступят к устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, восстановлению искусственных дорожных неровностей и подъему смотровых и дождеприемных колодцев с применением литого асфальтобетона.

Также продолжается ремонт ул. Ипподромской. В 2023 году строители начали реализовывать I и III этапы работы. I этап — от ул. Кривощековской до ул. Военной (1661 м), III этап — от ул. Гоголя до ул. Танковой (1994 м). Магистраль отремонтируют в рамках национального проекта БКД. Подрядчик — ООО «Перлит-Строй».

В соответствии контрактов должны быть выполнены работы по исправлению продольного и поперечного профилей покрытия путем фрезерования, по устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, а также ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком с использованием стеклянных микросфер, замена и установка недостающих секций пешеходного ограждения, ремонт двух светофорных объектов: перекрестки с ул. Военной и с ул. Кропоткина.

Выполнены работы по фрезерованию на 98%, по устройству выравнивающего слоя — на 90 %, также ведутся работы по установке бортовых камней.

Как подчеркнул начальник МКУ «УДС» Виктор Хихлов, ул. Ипподромская — это переходящий объект БКД, к ремонту приступили в 2021 году. Ремонт проходит согласно графику.

13 мая в рамках программы «Развитие автомобильных дорог» начался ремонт участка дороги на ул. Танковой, протяженностью 330 м (от ул. Ипподромской до ул. Богдана Хмельницкого). Подрядная организация — АО «Новосибирскавтодор». Здесь также предусмотрено исправление продольного и поперечного профилей покрытия путём фрезерования и устройства выравнивающего и верхнего слоёв из асфальтобетонной смеси, подъём смотровых и дождеприемных колодцев.

По словам Виктора Хихлова, работы на Ипподромской завершат в конце сентября, а на Танковой и Народной — в конце августа.

Анатолий Локоть подчеркнул, что оформление примыканий дорожного покрытия к колодцам подземных коммуникаций находится на особом котроле. Качество выполненных работ контролируют независимые эксперты. На ул. Народной уложен первый слой асфальта, сделаны вырубки и отправлены в лабораторию. Если результаты будут признаны удовлетворительными, работы продолжатся.