В аэропорту Новосибирска заметили самолёт-фотоаппарат Ан-30

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво приземлился самолёт-фотоаппарат.

В новосибирском аэропорту Толмачёво был замечен самолёт воздушного наблюдения фирмы "Аэрострой". Кадры с этим самолетом были опубликованы в Telegram-канале NskPlanes. Автор снимков описал эту машину как самолет-фотоаппарат или самолет воздушного наблюдения.

Самолет воздушного наблюдения, в данном случае модель Ан-30, используется для проведения аэрофотосъемки, дистанционного зондирования Земли и сбора данных. Он выполняет полеты над различными территориями, фиксируя красоты природы и преобразуя полученные изображения в карты или данные для использования государственными органами и коммерческими предприятиями.

Такие самолеты играют важную роль в различных областях, включая геодезию, картографию, экологический мониторинг и планирование градостроительства.