В Новосибирске до конца 2023 года отремонтируют улицы Народную и Ипподромскую

В Новосибирске капитально отремонтируют 3 километра улицы Народная.

В Новосибирске планируется завершить дорожный ремонт на улицах Народной и Ипподромской до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании 23 мая.

В этом году улица Ипподромская будет приведена в нормативное состояние на всей своей протяженности, включая участок у четвертого моста. Работы планируется завершить параллельно с окончанием строительства моста через реку Обь. Ремонтные работы на Ипподромской включают исправление покрытия, благоустройство тротуаров и пешеходных дорожек, нанесение разметки, замену ограждений и ремонт светофоров на перекрестках с улицами Военной и Кропоткина.

На улице Народной планируется завершить ремонт дороги в августе 2023 года. Работники почти закончили фрезерование и устройство выравнивающего слоя, после чего начнут укладывать верхний слой покрытия. Также в планах создание искусственных неровностей, поднятие смотровых и дождеприемных колодцев.

Ремонт дорог проводится в рамках программы "Безопасные качественные дороги".