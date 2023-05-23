В Новосибирске глава минпромторга Гончаров высказался о введении шестидневной рабочей недели

В Новосибирске многие предприниматели уже работают в режиме шестидневной рабочей недели или имеют скользящий график.

Ассоциация предпринимателей «Аванти» направила в Минтруд РФ предложение о введении в России шестидневной рабочей недели, чтобы противостоять санкционному давлению. Глава минпропторга Новосибирской области Андрей Гончаров счел эту идею неоднозначной. Об этом сообщает портал BFM-Новосибирск.

По словам Гончарова, многие предприниматели и сейчас работают в таком режиме. Однако к введению подобных норм, по его мнению, нужно подходить индивидуально, поскольку далеко не все к этому готовы. Пока же стоит сосредоточиться на том, чтобы эффективно работать в существующих условиях.

Напомним, ранее в Новосибирске рассказали, стоит ли совмещать счастье и работу.