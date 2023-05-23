В Новосибирске любительницу суши отправили в тюрьму за нападение на доставщика еды

Напавшую на курьера с суши в Новосибирске Валентину У. отправили в колонию общего режима.

Валентине У. летом прошлого года очень захотелось суши. 19 июня 28-летняя женщина изрядно напилась уже к четырём часам дня. Во дворе дома №7 на улице Карла Маркса она увидела доставщика суши и решила, во что бы то ни стало, заполучить роллы.

«Она подошла к Т., приставила к его шее горлышко от разбитой бутылки, имеющие острые края, а также направила в его сторону газовый баллончик, после чего потребовала отдать ей ценное имущество. После того как Т. ответил, что ценного имущества у него нет, У. потребовала передать ей находившийся в руках у Т. пакет с суши, — рассказала старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Татьяна Соломатова.

– Потерпевший Т., опасаясь за свою жизнь и здоровье передал У. пакет, в котором находились суши и одна пара палочек для суши, на общую сумму 1105 рублей».

Нетрезвая женщина пыталась также отобрать у курьера сотовый телефон и ключи от автомобиля, но доставщик ролов их не отдал. Тогда дама, завладевшая суши, начала угрожать мужчине и потребовала, чтобы он сел в машину и уехал. 28-летняя Валентина успела съесть суши, но скоро её задержали и обвинили в разбойном нападении.

«Приговором Ленинского районного суда 28-летняя Валентина У. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия», — сказано в приговоре суда.

В итоге суд отправил любительницу суши на 2,5 года в колонию общего режима. Это решение Валентина У. пыталась обжаловать в Новосибирском областном суде.

«С учётом позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, судом апелляционной инстанции, настаивавшем на законности состоявшегося обвинительного приговора, суд второй инстанции оставил приговор в части квалификации и назначенного наказания без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения», — добавила Татьяна Соломатова.

Также напомним, что два года назад большой скандал из-за суши произошёл в Татарске: там 70 клиентов отравились продукцией фирмы «Суши-Хаус», а руководитель в итоге попал под уголовную статью.