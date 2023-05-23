В Новосибирске назвали три района, где жителей чаще всего кусают клещи

Жителей Новосибирска чаще всего кусают клещи в лесных зонах и на даче.

В Новосибирске от укусов клеща чаще всего страдают жители и гости Советского, Заельцовского и Калининского районов. Это связано с тем, что на их территориях находятся большие лесные массивы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону на запрос редакции Сиб.фм.

В ведомстве отметили, что с начала 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано на 12,6% меньше укусов клеща, чем за аналогичный период 2022 года.

Часто клещи кусают людей не в парках, а в лесных массивах, в бору, на территории садов, дач и лесов около них. В парковых зонах в городской черте укусы клещей в таком количестве не отмечают. Это связано с тем, что к началу сезона активности клеща все парки Новосибирска обработали от клеща.

«Ежедневно в "лидерах" статистики по укусам клещей остаются не только Советский, но и Заельцовский, Калининский районы. Это связано прежде всего с тем, что данные территории имеют большие лесные массивы», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также нет явной зависимости между возрастом пострадавших и частотой укусов: клещи кусают людей всех возрастов: как грудных детей до 1 года, так и взрослых старше 50 лет. Единственная зависимость — от территории.

Единственной надежной защитой от инфекций, которые передаются с укусом клеща, остаётся вакцинация. Поставить вакцину можно в любой поликлинике Новосибирской области, и она начнёт действовать только через 2 недели после процедуры. По состоянию на май 2023 года в Новосибирске вакцинированы от клеща 235 тысяч человек из 1,6 миллиона.