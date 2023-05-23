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проиcшествия

В Новосибирске неадекватная старушка разбила молотком стекло автомобиля в Дзержинском районе

Фото: группа "АСТ-54" в ВК, скрин видео

В Новосибирске водитель «Рено» лишился лобового стекла безо всякой причины.

В Дзержинском районе Новосибирска неадекватная женщина разбила молотком лобовое стекло чужого автомобиля. Инцидент произошел рядом с домом №4 в Поселковом переулке. Сообщение об этом в паблике «АСТ-54» составил владелец пострадавшего авто.

По словам водителя, он припарковал свой Renault Koleos рядом с домом №4 на Поселковом переулке и зашёл в здание неподалёку. В этом время из дома вышла женщина с молотом, разбила лобовое стекло и снова скрылась за забором.

Водитель вызвал участкового. На место происшествия также приезжали сын и сестра этой женщины, которым пришлось расплачиваться за выходку своей родственницы. Выяснилось, что у агрессивной женщины есть справка о том, что она психически неуравновешенная и проходит лечение в психиатрической больнице.

Владелец разбитого авто опасается, что, поскольку старушка живет без опекуна, то нет гарантии, что ее жертвой в следующий раз не станет кто-нибудь из людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске неадекватный парень разбил дорогие машины на МЖК.

#Новосибирская область #нападение
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