В Новосибирске открыли Стелу памяти прокурорам России

Стела памяти прокурорам России появилась в Новосибирске.

В Новосибирске 23 мая прошло открытие Стелы памяти прокурорам России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В церемонии приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть, а также работники прокуратуры.

«Увековеченные в камне слова: правда и закон, прокуроры России — символизируют преданность прокуроров своему делу, труд и вклад прокуроров защиту конституционных прав граждан и борьбу с преступностью», — сообщили в ведомстве.

Напомним, прокурор Новосибирской области Александр Бучман ответит на вопросы жителей в прямом эфире.