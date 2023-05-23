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вчера 21:50
общество

В Новосибирске прошли последние звонки у старшеклассников

Фото: Юрий Бабичев/Сиб.фм

Новосибирские школьники отметили последний звонок и продолжают подготовку к экзаменам.

Последний звонок отметили старшеклассники Новосибирска. В этом году последний звонок прозвучал для более чем 14 тысяч выпускников 11-х классов и свыше 33 тысяч девятиклассников в Новосибирской области. Среди них 1280 школьников надеются на получение престижной медали "За особые успехи в учении".

Наибольшее количество выпускников, а именно 8,7 тысячи, отмечается в Новосибирске, и среди них 885 студентов претендуют на медали.

Фотокорреспондент запечатлел, как прошла церемония в одном из учебных заведений города.

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Александр Борисов
журналист

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