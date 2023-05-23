В Новосибирске сотрудника исправительной колонии признали невиновным в превышении полномочий

Сотруднику исправительной колонии ИК-12 в Новосибирской области назначили домашний арест за превышение полномочий.

Согласно решению Куйбышевского районного суда Новосибирской области, сотрудник ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области был признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд счел, что в его действиях не было состава преступления, и вынес оправдательный приговор на основании пункта 3 части 2 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Ранее, 16 октября 2022 года, Куйбышевский районный суд Новосибирской области рассмотрел постановление Куйбышевского Межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области по имени Шефер Денис. Ему было предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации — превышение должностных полномочий, совершенных должностным лицом, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением специальных средств. Шеферу была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приговор по уголовному делу не вступил в законную силу, что означает, что он может быть обжалован или пересмотрен в вышестоящей инстанции.