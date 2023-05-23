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общество проиcшествия

В Новосибирске спасатели отговорили мужчину прыгать с моста

ФОТО: МАСС Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина угрожал спрыгнуть с моста на железнодорожные пути.

В понедельник, 22 мая, в 15:47, спасателям МАСС поступила информация о человеке, который опасно висел на перилах автомобильного моста на улице Лазо в Октябрьском районе города, над железнодорожными путями. Мужчина вел себя неадекватно и угрожал спрыгнуть вниз.

На место происшествия всего через 10 минут после получения информации прибыла спасательная команда. Сотрудникам спасательной службы и полиции потребовалось некоторое время, чтобы уговорить мужчину подняться по перилам к ним. Когда он чуть приподнялся, чтобы его можно было схватить, к нему применили силовой захват, и мужчину 1984 года рождения сняли с ограждения и передали его сотрудникам полиции, а также бригаде врачей скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина утонул в реке после падения машины с моста в Новосибирской области.

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Сергей Щукин
Журналист

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