В Новосибирске спасатели отговорили мужчину прыгать с моста

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина угрожал спрыгнуть с моста на железнодорожные пути.

В понедельник, 22 мая, в 15:47, спасателям МАСС поступила информация о человеке, который опасно висел на перилах автомобильного моста на улице Лазо в Октябрьском районе города, над железнодорожными путями. Мужчина вел себя неадекватно и угрожал спрыгнуть вниз.

На место происшествия всего через 10 минут после получения информации прибыла спасательная команда. Сотрудникам спасательной службы и полиции потребовалось некоторое время, чтобы уговорить мужчину подняться по перилам к ним. Когда он чуть приподнялся, чтобы его можно было схватить, к нему применили силовой захват, и мужчину 1984 года рождения сняли с ограждения и передали его сотрудникам полиции, а также бригаде врачей скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина утонул в реке после падения машины с моста в Новосибирской области.