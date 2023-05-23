В Новосибирске сильный ветер унес женщину на сап-доске от берега

Спасатели помогли новосибирским сапсёрферам, которых унесло ветром и течением.

В воскресенье трёх сапсёрферов унесло от берега. Об этом 23 мая сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Инцидента произошёл в районе села Ленинское. Сообщили, что из-за сильного ветра и течения трое людей, находившихся на надувных досках для sup-бординга, были унесены от берега.

В ответ на вызов был отправлен катер МАСС с командой спасателей для проверки информации и поиска людей. После проведения поисковых работ выяснилось, что одна женщина-спортсмен и мужчина, который обратился за помощью, самостоятельно смогли вернуться на берег в безопасности. Однако другая женщина, родившаяся в 1991 году, была унесена далеко от берега и находилась на sup-доске.

Спасатели обнаружили женщину на доске и доставили ее на катере к берегу, где она была передана своим знакомым. Ей не потребовалась медицинская помощь.

Напомним, ранее в Новосибирске сапсёрферы провели парад Победы на Оби.