В Новосибирске в доме установили пандус после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Новосибирска помогла восстановить права двух несовершеннолетних инвалидов-колясочников.

После вмешательства прокуратуры Калининского района г. Новосибирска были восстановлены права многодетной семьи, в которой двое детей являются инвалидами-колясочниками.

В результате проведенной проверки было установлено, что семья имела договор коммерческого найма на жилое помещение, однако лестничный пролет в подъезде до лифта не был оборудован откидным пандусом, что делало невозможным передвижение детей-инвалидов.

Прокурором было внесено представление, а после рассмотрения представления администрация района совместно с управляющей компанией провели работы по установке откидного пандуса.

Благодаря этим мерам права детей с ограниченными возможностями на доступную среду были восстановлены, что позволило им свободно передвигаться и обеспечило комфортное проживание семьи.