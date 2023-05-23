В Новосибирской области 59-летний должник заплатил 484 тыс рублей алиментов

В Чулымском районе Новосибирской области судебные приставы арестовали счета нерадивого отца.

В Чулымском районе Новосибирской области судебные приставы взыскали долг по алиментам с 59-летнего мужчины уже после того, как его сын достиг совершеннолетия. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.



Согласно решению суда, мужчина должен был ежемесячно выплачивать своему ребенку 93,183% от величины прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия. Однако тот игнорировал нормы выплат, установленные судом, и выплачивал алименты нерегулярно и в размере меньшем, чем было предусмотрено. В итоге у него накопилась задолженность по алиментам в размере 575 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно привлекал чулымца к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ему был запрещен выезд из страны и управление автомобилем, его банковские счета также были арестованы.

А недавно стало известно, что должник унаследовал от родителей квартиру, которую собирается продать.

Как только на его банковский счет поступили средства от продажи жилья, долг по алиментам сразу был списан и направлен взыскателю, а исполнительский сбор в размере 40 тысяч рублей зачислили в федеральный бюджет.

В ГУ ФССП по Новосибирской области напоминают, что после совершеннолетия ребенка алименты не списываются. Долг все равно остается за родителем. Это значит, что судебный пристав продолжит применять меры принудительного исполнения до полного его погашения.

Проверить и оплатить задолженность можно на официальном сайте Главного управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. С 22 мая до 1 июня сотрудники ГУ ФССП проводят специальные тематические приемы граждан по вопросам защиты детства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области приставы за два дня взыскали почти 1,5 млн. долгов.