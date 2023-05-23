В Новосибирской области на три года осудили чиновницу за присвоение премий мужа

Главу одного из сельсоветов в Купинском районе Новосибирской области признали виновной в мошенничестве.

В Новосибирской области завершился суд над главой одного из сельсоветов Купинского района. Чиновницу обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Женщина незаконно начисляла премии своему сожителю на протяжении нескольких лет, с февраля 2018 по декабрь 2021 года.

Чиновница умело подделывала подписи и.о. директора Культурно-досугового центра, где работал ее гражданский муж, а директора и главбуха учреждения она просто обманывала.

Дело расследовали Карасукский межрайонный следственный отдел регионального управления Следственного комитета РФ и территориальное отделение экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирской области.

По версии следствия, гражданский муж главы сельсовета никаких премий не получал. Чиновница присваивала деньги и тратила их на личные нужды. Таким образом она похитила 217 тыс. рублей.

Купинский районный суд признал 49-летнюю чиновницу виновной и приговорил к трем годам условно, с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее в Новосибирской области за мошенничество судили бывших главу и депутата Сузунского района.



