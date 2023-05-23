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общество

В Новосибирской области появилась интерактивная карта проектов благоустройства

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирской области в этом году благоустроят 188 объектов.

В Новосибирской области создали «Интерактивную карту», на которую нанесены проекты по благоустройству, реализовать которые планируется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На карте уже 188 объектов, которые планируется благоустроить в 2023 году. По мере завершения работ на карте будут появляться и фотографии этих объектов.

Фото В Новосибирской области появилась интерактивная карта проектов благоустройства 2

Кроме того, все желающие с помощью карты смогут получить полную информацию об объекте благоустройства, проекте, а также оценить результаты проделанной работы и оставить отзыв.

По словам заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Назарова, интерактивная карта — это инструмент обратной связи с жителями, который поможет контролировать качество выполняемых работ.

Сегодня любой житель Новосибирской области старше 14 лет может проголосовать за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году за счет федеральных средств, с помощью платформы 54.gorodsreda.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирск получил дополнительные 1,2 миллиарда рублей на благоустройство дворов и ремонт дорог. Всего в этом году в областной столице планируется отремонтировать 180 придомовых территорий.

#Новосибирская область #благоустройство #нацпроект
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