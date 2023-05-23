В Новосибирской области в 2023 году прозвучит последний звонок для 14 000 выпускников

1280 выпускников в Новосибирской области в этом году претендуют на медали.

В этом году в Новосибирской области последний звонок прозвучит для 14 тыс. выпускников 11-х классов и более 33 тыс. девятиклассников. 1280 школьников претендуют на медали «За особые успехи в учении». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Больше всего выпускников – 8,7 тысячи – в Новосибирске, из них 885 – будущих медалистов. В районах области больше всего потенциальных медалистов в Новосибирском, Карасукском, Искитимском районах, а также в Бердске. Окончательное число медалистов станет известно после выпускных экзаменов.

Глава региона Андрей Травников пожелал выпускникам «выбирать свою дорогу с умом, выбирать сердцем».

«Сегодня вовсе необязательно ехать в столицу, чтобы получить престижное образование: учебные заведения Новосибирской области уверенно входят в число лучших, а грамотные специалисты востребованы во всех отраслях экономики региона», – подчеркнул губернатор.

Напомним, первые экзамены для 11-классников начнутся с 26 мая. Им предстоит сдавать географию, литературу и химию. Экзамены для выпускников 9 классов начнутся 24 мая с истории, физики и биологии.

Напомним, ранее сообщалось, что последние звонки в школах Новосибирска пройдут с 23 по 26 мая.