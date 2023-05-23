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"Приревновал 16-летнюю": в Омске обнаружен труп студента возле многоэтажки

Фото: Сиб.фм

В Омске нашли тело студента, который накануне поссорился со своей девушкой.

Омске рядом с многоэтажным домом обнаружили тело 17-летнего студентка одного из местных колледжей. Информация об этом появилась в телеграмм-канале Mash Siberia.

Трагедия произошла около недели назад. По версии канала, у парня был роман с 16 летней девушкой. Накануне своей гибели он якобы устроил девушке сцену ревности. В результате молодые люди поссорились, и девушка уехала.

В СУ СК РФ по Омской области пока не разглашают информацию по этому делу. Известно, что сейчас следователи устанавливаются обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске прохожие нашли тело девочки возле многоэтажного дома.

#Новосибирская область #Омская область #тело
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