Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала проект оформления улицы Ленина ко Дню города

В Новосибирске ко Дню города украсят цветами пешеходную улицу Ленина.

Вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова представила концепцию того, как будет выглядеть улица Ленина во время ее превращения в пешеходную зону. Фрагмент дизайн-документа проекта она опубликовала в своём Telegram-канале.

По планам, улицу разделят на четыре блока, каждый из которых будет оформлен в определенную тематику, связанную с временами года. Украшения на улице будут выполнены из цветов, создавая арочные композиции, а также будут размещены летние кафе и другие развлекательные мероприятия.

Период пешеходной улицы запланирован с 3 июня по 3 июля. В этот период будет закрыт участок дороги от площади Ленина до улицы Советской. Такое решение связано с празднованием Дня города.

Информация о конкретных деталях и оформлении каждого блока улицы Ленина пока не была представлена.