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политика

Военные сборы-2023: кому точно придут повестки и что будет за неявку

Pixabay.com

Ежегодный приказ Президента России наделал много шума в нынешнем мае, поскольку в российском законодательстве в текущем году произошла масса изменений. Ответы на основные животрепещущие вопросы, ищите ниже по тексту.

Кого призовут на военные сборы?

Всех военнообязанных граждан, зачисленных в запас, в том числе тех, кто:

· прошёл срочную службу или обучение в военных учебных центрах;

· не прошёл ни то, ни другое их, но достиг возраста 27 лет;

· был уволен с военной службы с зачислением в запас.

«Состав запаса определен законом. В нем числятся те, кто прошел службу в армии, ограниченно годные к службе в армии, те, кто не прошел службу, не имея законных оснований. Технически повестка на военные сборы может прийти любому», пояснила российский юрист Екатерина Малиновская.

Фото Военные сборы-2023: кому точно придут повестки и что будет за неявку 2

Кого не могут призвать на сборы?

Не призывают на сборы мужчин, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья, и военнообязанных женщин, а также освобождены:

· граждане, имеющие бронь от органов власти или организаций;

сотрудники (в том числе гражданский персонал) МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни и т. д.;

· служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом;

· плавающий состав судов морского флота, а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности;

· работники, занятые на посевных и уборочных работах в период проведения таких работ;

· педагоги;

· студенты очных и очно-заочных отделений;

· студенты-заочники в период экзаменов и подготовки дипломной работы;

· многодетные отцы;

· опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер (если больше некому);

· занятые уходом за родственником, которому требуется постоянный уход (согласно заключению комиссии, если больше некому);

· мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);

· депутаты;

· кандидаты на выборах;

· уехавшие за границу;

· члены Совфеда;

· главы регионов, исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

· руководители высших исполнительных органов госвласти, временно исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

· граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу;

· граждане, уволенные в запас менее двух лет назад (кроме резервистов);

· граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

· граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

· находящиеся под следствием или ожидающие решения суда.

Что будет на неявку?

За неявку в указанный в ней день и час (сведения содержатся в повестке) предусмотрена административная ответственность, а точнее штраф от 500 до 3000 рублей, уверяет председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров. По его словам есть только две уважительные причины, по которым запасник может не явиться в военкомат по повестке – это смерть близкого родственника или состояние собственного здоровья (необходимо подтвердить документально).

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Оксана Чешенок
журналист

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