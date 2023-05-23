Военные сборы-2023: кому точно придут повестки и что будет за неявку

Ежегодный приказ Президента России наделал много шума в нынешнем мае, поскольку в российском законодательстве в текущем году произошла масса изменений. Ответы на основные животрепещущие вопросы, ищите ниже по тексту.

Кого призовут на военные сборы?

Всех военнообязанных граждан, зачисленных в запас, в том числе тех, кто:

· прошёл срочную службу или обучение в военных учебных центрах;

· не прошёл ни то, ни другое их, но достиг возраста 27 лет;

· был уволен с военной службы с зачислением в запас.

«Состав запаса определен законом. В нем числятся те, кто прошел службу в армии, ограниченно годные к службе в армии, те, кто не прошел службу, не имея законных оснований. Технически повестка на военные сборы может прийти любому», пояснила российский юрист Екатерина Малиновская.

Кого не могут призвать на сборы?

Не призывают на сборы мужчин, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья, и военнообязанных женщин, а также освобождены:

· граждане, имеющие бронь от органов власти или организаций;

сотрудники (в том числе гражданский персонал) МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни и т. д.;

· служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом;

· плавающий состав судов морского флота, а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности;

· работники, занятые на посевных и уборочных работах в период проведения таких работ;

· педагоги;

· студенты очных и очно-заочных отделений;

· студенты-заочники в период экзаменов и подготовки дипломной работы;

· многодетные отцы;

· опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер (если больше некому);

· занятые уходом за родственником, которому требуется постоянный уход (согласно заключению комиссии, если больше некому);

· мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);

· депутаты;

· кандидаты на выборах;

· уехавшие за границу;

· члены Совфеда;

· главы регионов, исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

· руководители высших исполнительных органов госвласти, временно исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

· граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу;

· граждане, уволенные в запас менее двух лет назад (кроме резервистов);

· граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

· граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

· находящиеся под следствием или ожидающие решения суда.

Что будет на неявку?

За неявку в указанный в ней день и час (сведения содержатся в повестке) предусмотрена административная ответственность, а точнее штраф от 500 до 3000 рублей, уверяет председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров. По его словам есть только две уважительные причины, по которым запасник может не явиться в военкомат по повестке – это смерть близкого родственника или состояние собственного здоровья (необходимо подтвердить документально).