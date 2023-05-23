Волна ожирения накрыла Сибирь: врачи объяснили, почему жители Новосибирска толстеют быстрее остальных россиян

В Новосибирской области заболеваемость ожирением превысила среднероссийский показатель в 1,5 раза.

Новосибирские медики бьют тревогу: количество жителей региона, страдающих ожирением, превышает средний показатель по России в полтора раза. Если в целом по стране в 2021 году было выявлено 262, 2 случая ожирения на 100 тысяч населения, то в Новосибирской области — 409,9. А в 2022 году показатель "жирности" вырос еще больше — до 527 диагнозов на 100 тысяч жителей.

Такие данные приводит региональный Минздрав.

По словам медиков, увеличение количества больных ожирением наблюдаемся в целом в мире. В Европе, к примеру, избыточная масса тела у 52% взрослых и 30% детей. В России лишний вес имеют 62% взрослых и 5-10% детей.

Ожирение опасно не само по себе. Гораздо страшнее того, что она чревато массой осложнений. Так, у людей с избыточным весом появляются болезни печени, сахарный диабет II типа, инфаркт, инсульт, остеоартроз, рак.

Как рассказали в Минздраве региона, в 90% случаев ожирение обусловлено неправильным питанием и избытком потребленных калорий.