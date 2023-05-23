Жительница Югры стала одной из самых красивых женщин в мире

Уроженка Югры Элиза Аюпова заняла второе место в международном конкурсе красоты для замужних женщин.

Жительница Ханты-Мансийска, многодетная мать Элиза Аюпова вошла в число победительниц международного конкурса красоты для замужних женщин. Она заняла второе место, пишет ugra-news.

Конкурс красоты проходил в Сингапуре. В финале Элиза предстала на сцене в шикарном национальном наряде с короной на голове и российским триколором в руках.

Югорчанка рассказала, что программа конкурса была очень насыщенная, участницы – сильные.

Напомним, в новосибирской женской колонии прошел конкурс красоты среди заключённых.