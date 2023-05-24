Аксёненко и ОНФ: Очередной караван гумпомощи отправился из Новосибирска на Донбасс

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко, теперь уже в качестве сопредседателя Новосибирского отделения общероссийского «Народного фронта», по традиции взял на себя обеспечение доставки собранного со всей области груза.

Организованные сборные грузы на склад ОНФ в Новосибирске направили администрации Краснозерского, Чистозерного, Убинского и Чановского районов Новосибирской области, а также Бердска, Оби и Искитима. На складе всю собранную гуманитарную помощь рассортировали и 23 мая погрузили в фуру, которая доставит её на склад в Луганске.

В состав гумпомощи вошли: продовольствие, одежда, предметы личной гигиены, медикаменты, инструменты, автозапчасти, печи, мобильные бани, дизельные электрогенераторы и детские письма. Также бойцам отправили маскировочные сети и прицелы. В общей сложности – 15 паллет.

С ними в прифронтовую полосу также отправится автомобиль «Нива» для одной из воинских частей, предназначенный для эвакуации легкораненых с поля боя. Средства на покупку этой машины собрали волонтеры из Бердска.

Ещё два большегруза поедут в Луганск 24-25 мая. Помимо собственно гуманитарной помощи в автоколонне пойдет и 2-3 паллеты частных пофамильных посылок для 2-го батальона 1452-го полка, где служат новосибирцы. В Луганске проверенный посредник примет пофамильные посылки от жен и матерей военнослужащих и доставит непосредственно в расположение воинской части.

Дорога до Луганска у каждой из фур займёт 4-5 дней. Александр Аксёненко со своими друзьями оплатил все логистические издержки доставки груза в ЛНР. Провожая автоколонну, сопредседатель новосибирского отделения ОНФ и депутат Госдумы отметил огромную важность поддержки фронтовиков надёжным тылом.

«Сегодня «Народный фронт» совместно с благотворительным фондом «Интеграция» отправляет очередной груз гуманитарной помощи. Участвовало много районов, в том числе Искитимский, Краснозёрский, город Бердск. Помощь абсолютно разная. Начиная от посылок, которые собирают обычные жители, родные военных, до техники. К примеру, сегодня отправляем «Ниву». Это одна из трёх фур, которые на днях отправятся из Новосибирской области», – рассказал парламентарий об отправке.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ также добавил, что «в ближайшее время в Луганск также уйдёт автовоз с машинами, которые новосибирцы совместно собрали для того, чтобы поддержать наших бойцов на фронте». Среди них будут: два микроавтобуса УАЗ («буханки»), один фургон «ГАЗель» и один внедорожник УАЗ.

«Мы будем наращивать эту поддержку. Есть огромное количество людей, готовых помогать своим землякам на фронте, но доставка всегда являлась сложным процессом. Поэтому мы совместно с «Народным фронтом» и БФ «Интеграция» взяли на себя эту работу. Я убеждён, что она очень нужная и правильная. Мы будем продолжать её, чтобы грузы дошли до адресатов и наши ребята ни в чём не нуждались», – подчеркнул Александр Аксёненко.

В заключение новосибирский депутат Госдумы добавил, что ко Дню защиты детей, который отмечается 1-го июня, в грузе отправятся и подарки луганским ребятишкам – игрушки и многое другое.

Напомним, что в конце апреля Александр Аксёненко лично посещал ЛНР, куда доставил гуманитарную помощь и где в диалоге с представителями администрации и волонтёрами отладил механику будущих отправок. Туда же в ближайшее время своим ходом уйдёт пятая машина в рамках проекта «УАЗ на Донбасс», запущенного соратником парламентария Сергеем Шиловым.