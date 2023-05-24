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общество

Более 150 студентов сузов стали участниками профилактического проекта «Уступи дорогу поезду» в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов

Профилактическое мероприятие «Осторожно, железная дорога!» прошло сегодня в Молодежном центре имени А.П. Чехова в Новосибирске в рамках проекта «Уступи дорогу поезду» при поддержке руководства Новосибирского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги и инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

В преддверии летних каникул более 150 студентам архитектурно-строительного колледжа, Новосибирского колледжа печати информационных технологий, Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки организаторы напомнили правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов провел для студентов тематическую викторину. Участникам также показали ролики о важности и необходимости неукоснительного соблюдения этих правил.

Организаторами акции также стали представители Западно-Сибирского следственного управления на транспорте РФ и Новосибирской транспортной прокуратуры. Они напомнили о том, чем грозит нарушение перечисленных правил.

В завершение встречи студенты колледжа транспортных технологий имени Лунина выступили с небольшим музыкальным концертом.

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Диана Джафарова
журналист

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