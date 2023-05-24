День российского предпринимательства отметили в Новосибирске

24 мая председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив обратился к представителям местного бизнес-сообщества.

В честь Дня российского предпринимательства возле государственной публичной научно-технической библиотеки на улице Восход развернулась ярмарка местных товаропроизводителей. Более шестидесяти компаний представили свою продукцию жителям Новосибирска. Гости праздника могли увидеть как высокотехнологичные решения в сфере дорожного хозяйства, так и бижутерию, изделия из кожи, продукты питания.

Торжественную часть мероприятия организовало областное отделение «Опора России». В неё вошло пленарное заседание, мастер-классы, обучающие сессии и тренинги, круглые столы. Представители власти и бизнес-сообщества обменялись мнениями о проблемах и решениях в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. В ходе панельной дискуссии обозначили правовые и общественные механизмы защиты бизнеса.

Губернатор Андрей Травников обратился к присутствующим на пленарной части в зале ГПНТБ. Он отметил, что мощное предпринимательское сообщество помогает новосибирской экономике переживать любые катаклизмы. «Недавно мы подводили итоги пяти лет реализации стратегии «Сибирское лидерство». И увидели, что практически всех показателей, за исключением одного, мы достигли. По всем отраслям, по всем основным показателям — ВРП, производительность, инвестиции — темпы выше среднероссийских и выше среднего по СФО. Почему это удалось, несмотря на все катаклизмы, вызовы, проблемы, с которыми за этот период мы сталкивались? Потому, что у нас такое мощное предпринимательство. Это объективные факты», — подчеркнул он.

Андрей Шимкив поприветствовал участников праздника от всех депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. «Люди, которые сидят в этом зале, особенно кто постарше, кто в 90-е начал заниматься предпринимательством, – им вообще ничего не страшно! Не могу сегодня не вспомнить, что были времена, когда слово предприниматель было нарицательным. К Новосибирской области это относилось наверное, в меньшей степени, ведь у нас всегда экономика держалась на малых и средних предприятиях и инициативных, грамотных, предприимчивых людях», — сказал он.

Спикер регионального парламента поблагодарил тех бизнесменов, кто помимо деловой активности проявляет активность социальную: «Частный бизнес на фоне внешнего давления показал, как быстро он умеет адаптироваться и в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Именно частный бизнес сегодня разворачивает масштабные социальные проекты в поддержку государства, программы волонтерства, помощи участникам специальной военной операции и их семьям. И я хочу искренне, от имени всех депутатов Законодательного Собрания поблагодарить вас за это. Огромное вам спасибо!»

Как напомнил Андрей Шимкив, государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства в РФ — это часть государственной социально-экономической политики. «В феврале мы с Андреем Александровичем присутствовали на Послании Президента Федеральному Собранию, где Владимир Владимировичсказал предпринимателям: «Вы сильные люди, запускайте новые проекты, вкладывайте в Россию». Самое главное. И сегодняшняя ситуация показала: кто хотел вкладывать куда-то в зарубежный бизнес — это в прошлом. Инвестируйте в экономику области, от этого выигрывают и жители региона, и вся страна!» — выразил он уверенную позицию.

По мнению председателя Заксобрания, основная помощь власти бизнесу должна заключаться в том, чтобы продукция местных производителей была востребована на новосибирском рынке. Он призвал Минпромторг продумать механизм, чтобы новосибирские товаропроизводители могли успешно участвовать в аукционах на поставку товаров и услуг для предприятий бюджетной сферы, имели бы преференции перед производителями из других регионов.

«Посмотрите, мебель в детский сад производят — мы ее взять не можем! Причем это вопрос уже с бородой. Продукты питания в школы, садики, больницы — у нас огромное количество производителей, а если посмотреть в реестр, кто участвует в аукционах, то это ООО из Кемерово с тремя курицами, ООО из Барнаула... Мы обязаны разработать механизм, чтобы наши предприятия могли с привилегиями заходить на местный рынок. У нас огромное количество социальных объектов, емкий рынок продуктов питания — местные предприятия нужны! Электронные устройства тоже очень востребованы в городском хозяйстве, их приобретение могло бы поддержать местные компании», — сделал акцент Андрей Шимкив.

Андрей Шимкив вручил награды регионального парламента членам «Опоры России», руководителям организаций малого и среднего бизнеса.