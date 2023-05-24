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общество проиcшествия

Доброволец-гранатомётчик из деревни Колбаса под Новосибирском Александр Кутиев погиб в зоне СВО

Фото: газета «Правда севера»

Доброволец из Новосибирской области Александр Кутиев погиб с зоне СВО.

В деревне Колбаса Кыштовского района Новосибирской области простились с земляком Александром Кутиевым. Мужчина погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Правда Севера».

Александр Кутиев отправился в зону СВО добровольцем и был гранатомётчиком в штурмовой бригаде. В газете уточнили, что он погиб 9 мая под городом Кременная. Его поразили осколки при обстреле артиллерии.

Мужчине было 52 года. Дома у него остались жена и двое взрослых детей.

Александра Кутиева посмертно наградили орденом Мужества.

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Александр Борисов
журналист

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