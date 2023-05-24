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общество

Джентльмен удачи: Геральт стал победителем последней недели «Главного котика 2023»

Фото предоставлены участниками фотоконкурса «Главный котик Новосибирска 2023»

Завершилась последняя неделя отборочного голосования в фотоконкурсе «Главный котик 2023». Победу одержал хмурый и полосатый Геральт.

Пушистый сибиряк участвовал в конкурсе под номером 1796 и всего лишь за одну неделю умудрился набрать 7084 лайка.

«Очень умный, любознательный, со своенравным характером, любит поспать днем, а вечером порезвиться», — пишет его хозяин.

Сегодня открывается голосование среди финалистов за звание главного котика Новосибирска этого года. Отдать свой лайк одному из участников можно до 31 мая. В качестве награды победитель получит годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.

#Главный котик Новосибирска
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Диана Джафарова
журналист

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