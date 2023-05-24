Глава НСО Андрей Травников возглавил рейтинг наиболее активных губернаторов в медиа

Аналитики выявили рост популярности новосибирского губернатора в медиапространстве.

Аналитическая группа "Полилог" представила свой еженедельный рейтинг информационных событий, связанных с губернаторами, которые, возможно, будут участвовать в выборах 2023 года. В рейтинге не учитываются гарантированные лидеры информационной повестки — мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, так как они практически всегда занимают первые два места в любых информационных метриках.

По результатам прошлой недели рейтинг самых активных губернаторов возглавил глава Новосибирской области Андрей Травников. Лидерство губернатора обусловлено его встречей с президентом. В социальных сетях пользователи отметили стабильность экономики региона, а в СМИ подчеркнули позитивный характер диалога между Путиным и Травниковым.

На втором месте находится губернатор Амурской области Василий Орлов, который также встретился с главой государства. В данном случае ситуация обратная Андрею Травникову: в социальных сетях активно обсуждались основные моменты встречи, а в СМИ были выделены слова Владимира Путина о необходимости оперативной реакции на природные чрезвычайные ситуации.

На третьем месте находится губернатор Тюменской области Александр Моор. Внимание к нему привлекло присутствие природных пожаров. В СМИ отметили визит главы МЧС Александра Куренкова в регион.

Напомним, Андрей Травников поблагодарил представителей МСП за работу.