«Губу теперь не чувствую»: в Новосибирской области участник СВО «Пират» купил лекарства сослуживцам

Дважды вернувшийся из зоны СВО доброволец из Новосибирской области Сергей Долговязый после ранения закупил медикаменты сослуживцам на 35 тысяч рублей.

Сергей Долговязый отправился добровольцем в зону СВО ещё весной прошлого года. 25-летнего парня сразу приняли в отряд спецназа «Ахмат». Во время первой поездки Сергей взял себе позывной «Пират», которым мечтал стать, когда ему было три года.

«В первый раз я там был с 16 мая и по 16 июля, второй раз ушёл 2 ноября и должен был там быть по 2 февраля, но меня ранило 13 декабря, — рассказал Сиб.фм Сергей Долговязый. – Воевал я в ЛНР. В первую командировку мы были в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске. За Северодонецк у нас были очень жестокие бои, мы его как раз штурмовали – завод мы брали. В Лисичанске бои были за то, чтобы в него войти».

В составе отряда «Ахмат» срочник в прошлом стал штурмовиком. Во второй командировке Сергей побывал в Кременной и Макеевке, там солдата с позывным «Пират» ранило, и он был вынужден вернуться домой, в родной город Куйбышев.

«У меня был двухсторонний открытый перелом нижней челюсти со смещением осколков: три госпиталя за линией, два госпиталя в России, -

продолжает рассказ доброволец. – Челюсть у меня деформирована, но жить можно: спокойно разговариваю и т.д. Вылечили врачи».

После ранения у спецназовца отряда «Ахмат» закончился контракт. На восстановление у «Пирата» также ушло полгода.

«Я до сих пор не чувствую нижнюю губу и половину подбородка, но доктора говорят, что это нормально: возможно восстановится, возможно – нет, потому что нерв защемило. А так, всё хорошо», — с улыбкой говорит Долговязый.

Пока Сергей восстанавливается и продолжает поддерживать сослуживцев. На 35 тысяч рублей «Пират» собрал для мобилизованных и контрактников гуманитарную помощь.

«Это такая моя единичная акция. Я ещё снимал ролик про сбор гуманитарной помощи в Барабинском районе и хотел запечатлеть, насколько это важно для тех, кто находится в зоне СВО. Моим товарищам важно видеть, что тыл с ними, — подчёркивает Сергей. – 35 тысяч – из моей личной зарплаты, воинские выплаты. Я их потратил на снаряжение и медикаменты».

Как рассказывает «Пират», его сослуживцам понадобились индивидуальные перевязочные пакеты (ИПП) и перетягивающие жгуты.

«Я знаю, что это нужно, из собственной практики: медицина там очень важна. А это было в моих силах сделать: я не могу, допустим, купить квадрокоптер, который стоит 400 тысяч, поэтому сделал, что могу», -

заключил «Пират».

Также Сергей Долговязый признался, что после службы в зоне СВО возвращаться к мирной жизни довольно трудно. Парню приходилось таскать большой вес, так как он был пулемётчиком и гранатомётчиком, но позитивного настроения «Пират» не теряет и после ранения. Сергей Долговязый добавил, что если нужно, то опять вернётся в ряды сослуживцев.

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