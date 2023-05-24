Из Новосибирска в Луганск направят две фуры гуманитарного груза

Из Новосибирска в Луганск направляются две полностью загруженные грузовики и автовоз с целью поддержать бойцов СВО.

Через несколько дней в Луганск прибудут две фуры весом 20 тонн каждая, перевозящие гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном отделении движения «Народный фронт».

В состав груза вошли не только материальные ресурсы, но и посылки с именами получателей из муниципальных районов Новосибирской области.

Напомним, в апреле народный избранник и лидер новосибирских справедливороссов, депутат Государственной думы Александр Аксёненко, отправился на Донбасс в свой парламентский отпуск. Он доставил гуманитарную помощь в Луганскую Народную республику и провел некоторое время в зоне прифронтовых боев, где встретился с бойцами-земляками