"Не было шансов спастись": шесть человек погибли в автокатастрофе в сибирском регионе

Шесть человек скончались в результате страшного ДТП в Республике Тыва 23 мая: среди погибших пять женщин и мужчина.

В Республике Тыва вечером 23 мая произошло массовое ДТП с участием трех машин на автодороге Р-257 «Енисей» в Кызыльском районе. Авария унесла жизни шести человек.

По сообщению пресс-службы регионального МВД, 6 человек скончались, еще трое получили различные ранения.

"К сожалению, у них не было шансов спастись. Последствия столкновения автомашин были настолько сильными", — написал глава Тывы Вячеслав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Состояние выживших остается тяжелым. Врачи Республиканской больницы №1 борются хза жизни двух мужчин.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.