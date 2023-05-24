Новосибирская область 6 лет сохраняет позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов

Регион закрепился на 23-24 позиции рейтинга.

В рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года Новосибирская область занимает 23 позицию, как и в 2017 году. Рейтинг считают эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Последние 6 лет регион показывает стабильный результат 23 или 24 место, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Значение интегрального рейтинга увеличилось за эти годы 46,8 до 55,6 баллов и растет непрерывно, за исключение 2020 года, когда из-за пандемии снизились показатели в 82 регионах России. Интегральный рейтинг учитывает масштаб экономики субъекта РФ, её эффективность на душу населения, анализ бюджета и показатели социальной сферы территории, уточнил он.

«По абсолютному показателю Новосибирская область на 23 месте, по годовому росту интегрального коэффициента на 10. В ТОП-10 по годовому приросту сразу 4 региона из СФО. На первом месте Кузбасс, на 3 и 4 Иркутская область и Хакасия. Первую пятерку рейтинга составляют Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область», — заключил эксперт.

Красноярский край за 6 лет поднялся с 16 на 10 место, Кемеровская область переместилась с 21 на 16 позицию и Иркутская область выросла за 6 лет с 24 до 18 места, заключил аналитик.

Напомним, апартаменты продаются в Новосибирске в 1,6 раза медленнее новостроек.