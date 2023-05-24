Пенсионеры замерли в ожидании: будет ли долгожданная индексация пенсий 1 июня 2023 года

Июньское повышение пенсий ровно год назад вселило российским пенсионерам надежду на подобный «подарок» от государства. Стоит ли строить подобные иллюзии пожилым людям в нынешнем году, читайте ниже.

Напомним, что прошлогодняя июньская индексация пособий по старости коснулась тогда работающих пенсионеров. Их пенсии были пересчитаны в сторону увеличения сразу на 10 %. Такой беспрецедентный скачок размера пенсий был спровоцирован небывалой волной инфляции в 2022 году (перевалила за 17 %).

Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация качественно поменялась за прошедший год и «государство сумело за последние годы весьма показательно усилить результаты в реализации социальной политики (за прошедший календарный год индексация пенсий оказалась почти на 2 процента выше инфляции), есть основания полагать, что и в этом году россиян ждет неожиданный скачок в индексации, тем более что инфляция резко снизилась», считает российский экономист, директор по коммуникациям «BitRiver» Андрей Лобода. По его экспертному мнению, финансовые средства на индексацию у властей найдутся, если учитывать, что президент постоянно подстегивает на повышение пенсий правительство, поскольку на сегодняшний день за чертой бедности живут уже менее 10 млн россиян — это самый низкий показатель за последние 30 лет.

Однако не все согласны с этим мнением и оппонируют ему. Так, финансовый аналитик Марк Гойхман уверяет, что повторение прошлогоднего сценария маловероятно. Госбюджет выступает «донором» Социального фонда, у которого нет достаточно денег для финансирования пенсий. На фоне растущего дефицита у государства нет возможности пополнить его (2022-ой год Россия встретила с профицитом почти на триллион рублей, а сейчас «дыра» достигла 3,4 трлн — это на 850 млрд больше, чем правительство запланировало на целый год. В этих условиях найти полтриллиона рублей на индексацию пенсий будет крайне сложно).

До первого июня осталась всего неделя. Учитывая оперативные сроки принятия Правительственных решений за последний год, надежда на повышение пенсий с начала нового лета ещё есть.