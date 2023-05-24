Под Новосибирском ищут инвестора для закрытой фабрики OR Group

В Бердске с августа прошлого года не работает обувная «Фабрика С-Теп».

В Бердске Новосибирской области уже почти год не могут найти инвестора для обанкротившейся фабрики «S-Tep», входящей в OR Group. Фабрика не работает с августа 2022 года.

Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

Фабрика начала работу в 2000 году. Она стала первым производственным активом OR Group и ее основателя Ильи Тепера. Тогда в Бердске производили до 500 тыс. пар обуви в год. В 2018 году новый владелец планировал инвестировать 760 млн. рублей в строительство новой обувной фабрики, но проект долго откладывался, а затем вовсе канул в лету.

В начале 2022 года OR Group допустила ряд дефолтов по биржевым облигациям и фактически обанкротилась, потеряв 4, 3 млрд. рублей на судебных исках. Сейчас компания оспаривает судебное взыскание еще на 127 млн. рублей. Большая часть ее активов также находится в стадии банкротства.

Банкротство ООО «Фабрика С-Теп» было инициировало в октябре прошлого года ООО ЧОП «Брест плюс» из-за долга в 837 тыс. рублей. Также фабрика оказалась должна 4,7 млрд рублей банку ВТБ, 1,3 млрд рублей — Сбербанку и 1,7 млрд — Промсвязьбанку. В мае 2023 года Верховный суд России определил вернуть заявление.

В апреле 2023 года московская компания «Вектор» арендовала площади фабрики и начала производить обувь в небольших объемах. Основному кредитору фабрики — банку ВТБ — было направлено обращение о рассмотрении возможности заключения с компанией долгосрочного договора аренды с правом последующего выкупа, не нарушая требований и прав основных кредиторов.

На сегодняшний день поддерживается только инфраструктура предприятия.

По словам Гончарова, правительство региона ведет активный поиск инвесторов, но пока никто из них не соглашается реанимировать этот проект.

Напомним, ранее сообщалось, что новосибирские инвесторы заново построят сахарный завод в Бийске.