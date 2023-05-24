Прокурор Новосибирской области Александр Бучман ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Руководитель прокуратуры Новосибирской области Александр Бучман в прямом эфире ответит на вопросы журналистов информационного холдинга Сибфм.Групп и жителей региона.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман примет участие во встрече с журналистами информационного холдинга Сибфм.Групп, в ходе которой ответит на самые актуальные вопросы. Беседа пройдет в режиме онлайн: задать вопрос руководителю надзорного ведомства смогут также жители региона.

Мероприятие пройдет во вторник, 30 мая, в 10:30 часов.

Трансляция встречи прокурора Новосибирской области Александра Бучмана с журналистами будет доступна на сайтах Сиб.фм, «АиФ-Новосибирск», «МК в Новосибирске», «BFM-Новосибирск», в официальных сообществах СМИ в соцсетях.

В ходе интервью Александр Бучман расскажет о громких уголовных делах, расследование которых находится на контроле в региональной прокуратуре; защите прав участников долевого строительства; результатах проверок деятельности городских властей в сфере ЖКХ и многом другом.

Свои вопросы прокурору Новосибирской области можете задать и вы — журналисты озвучат их в прямом эфире.

Присылайте вопросы по номеру редакции Сиб.фм в WhatsApp 8-951-377-76-35.

Оставляйте вопросы в официальных группах Сиб.фм «ВКонтакте», «Одноклассники», а также присылайте на электронную почту fm@sib.m.ru c пометкой «Вопрос прокурору».

Сообщения принимаются до 21 часа 29 мая.