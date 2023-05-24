Пять строящихся комплексов Новосибирска получили аккредитацию от крупного банка

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Новосибирской области. В мае 2023 года банк аккредитовал еще пять строящихся в сибирской столице жилых комплексов: «Основатели» от Группы компаний «Поляков», «REDFOX-2» от Группы компаний «SKYGroup», «Рубин» от Компании «Камея», дома № 1 и 2 в ЖК «На Петухова» от Компании ЭЛИТ-ЛЭНД и «Околица» от Компании «КПД-ГАЗСТРОЙ» в поселке Садовый.

Аккредитация объекта в банке означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка, в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов, «Семейная ипотека для военных».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на официальном сайте.