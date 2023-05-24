Средняя сумма ипотечной сделки снижается

В мае средняя сумма сделки с жильем, приобретаемым в ипотеку ВТБ, достигла 6,7 млн рублей, сократившись с начала года почти на 6%. По прогнозам экспертов банка, на фоне завершения «околонулевых» программ и смещения интереса россиян в сторону вторичного жилья в ближайшей перспективе стоимость недвижимости продолжит корректироваться.

Основной вклад в снижение средней стоимости сделки, по оценке банка, внес первичный рынок. Если в январе клиенты приобретали объекты в новостройках в среднем за 8,6 млн рублей, то в мае – за 8 млн рублей (– 6,6% с начала года). В то же время в сегменте вторичной недвижимости средняя сумма сделки увеличилась с 5,8 до 6,1 млн рублей, что связано со смещением спроса клиентов в сторону готового жилья.