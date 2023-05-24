Суд продлил арест физику из Новосибирска Маслову по делу о госизмене

Ближайшее заседание по делу новосибирского физика назначено на 1 июня.

Физику из Новосибирска Анатолию Маслову обвиняемому в государственной измене, был продлен срок содержания под стражей до 10 ноября городским судом Санкт-Петербурга. По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, фигуранта перевели из московского СИЗО "Лефортово" в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

Ближайшее заседание по делу Маслова назначено на 1 июня. Анатолий Маслов, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, был задержан прошлым летом и находится под стражей с июня 2022 года. Согласно источнику агентства ТАСС, Маслову предъявляют обвинение в предоставлении секретных данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями. Расследование дела новосибирского ученого проводил центральный аппарат ФСБ России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что научный руководитель института, под руководством которого работал Маслов, выразил уверенность в его невиновности. Однако Василий Фомин ранее заявил, что Маслов сотрудничал с США, Китаем и Германией по заданию правительства.