Суррогатная мать из Новосибирска обжалует приговор за торговлю детьми

В Новосибирске сурмама подала апелляцию после обвинения в продаже детей.

Красноярский суд рассмотрел апелляцию новосибирской суррогатной матери, осужденной за торговлю детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Новосибирске суррогатную мать приговорили к условному сроку 3,5 года условно за продажу младенца. По информации следствия, она заключила договор с красноярским агентством и вынашивала ребенка для гражданина Китая. Однако из-за закрытия границ в период пандемии иностранные родители не смогли вовремя забрать новорожденного.

Спецслужбы посетили фирму, а суррогатной матери пришлось записать младенца на себя.

Обвинение основывалось на предположении, что женщина якобы продала своего ребенка из-за того, что он был записан на нее, а договор был заключен через посредника-доктора, а не с родителями.

Приговор оставили без изменений.